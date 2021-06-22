Україна переходить на «альтернативне» молоко? Держстат оприлюднив цікаві дані

Скорочення поголів’я корів супроводжується розвитком виробництва рослинного молока

У 2020 році рекордно зросло виробництво рослинного молока. У порівнянні з 2019 роком обсяги збільшилися на 1259,1 %. Про це свідчать дані Держстату України.

В абсолютному вираженні ці обсяги поки що незначні, але сама тенденція показова. Так, у 2019 році виробили 1,32 т рослинного молока. Уже в 2020 році – 17,94 т.

У дослідженні компанії Pro-Consulting зазначається, що найбільшу популярність на українському ринку рослинного молока мають вівсяне й соєве. Сировину для виробництва цих видів молока вирощують в Україні, що полегшує завдання для українських виробників.

Також серед популярних видів рослинного молока в Україні варто відзначити мигдальне (найпопулярніше у світі), кокосове й рисове. Дані види рослинного молока поступаються вівсяному й соєвому через меншу доступність сировини.

Зазначимо, обсяги виробництва молока за перші п’ять місяців 2021 року скоротилися на 5,2% – до 2,5 млн т. Наразі виробники молока не знають, чого чекати восени та яке майбутнє молокопереробної галузі. Загострює ситуацію стрімке наближення ринку землі.

Нагадаємо, в Україні налічується 1,67 млн голів корів, що на 5,5% менше відповідного періоду минулого року. Між іншим, загальна кількість молочного поголів'я станом на 1990 рік в Україні складала 8,5 млн корів. Україна тоді отримувала 24 млн тонн молока на рік, із них 5,5 млн – молоко від корів, які утримувало населення.