Вартість оренди гектара в Україні вища, ніж у Франції? Інститут аграрної економіки оприлюднив вражаючі цифри

В Україні спостерігається тенденція підвищення орендної плати за землі сільськогосподарського призначення

Орендна плата за сільськогосподарські землі в Україні перевищила рівень окремих країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Ольга Ходаківська, д.е.н., заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», передає видання Agravery.

«Нині середньорічна орендна плата за землі сільськогосподарського призначення в Україні для земель державної власності досягла 120 €/га, приватної — 100−105 €/га. При цьому вона перевищила плату за орендовані угіддя у Словаччині (50 €/га), Латвії (57 €/га), Естонії (58 €/га), Хорватії (69 €/га), Литві (99 €/га) та Чехії (104 €/га), а також наближається до рівня відповідного показника у Словенії (134 €/га), Іспанії (148 €/га), Угорщині (160 €/га) та Швеції (160 €/га)», — розповідає Ходаківська.

За результатами досліджень науковців Інституту аграрної економіки, у деяких областях України: Хмельницька (278 €/га), Вінницька (255 €/га) та Полтавська (237 €/га), — по землях державної власності, а також у Черкаській (250 €/га) щодо приватних земель, — орендна плата за сільгоспземлі уже перевищила рівень Франції (215 €/га), Люксембургу (244 €/га) і наближається до показників Австрії (288 €/га) та Ірландії (295 €/га).

«Частка орендної плати у структурі собівартості українських аграріїв залишається порівняно високою і становить 11−13%. Таким чином звинувачення у бік орендарів, що вони сплачують „мізерну“ орендну плату, не завжди обґрунтовані», — додає науковець.

З кожним роком середній розмір орендної плати в Україні зростає, а самі форми її виплат та умови розрахунку удосконалюються. Зокрема, суттєво зросла частка виплат у грошовій формі. Нині вона становить близько 60% проти 25% у 2010 році.

«Таким чином, в Україні спостерігається тенденція підвищення орендної плати за землі сільськогосподарського призначення. Утім слід пам’ятати, що вона визначається рівнем віддачі гектара сільгоспугідь та його родючістю, рівнем конкуренції на ринку прав оренди, а також термінами оренди», — резюмувала Ольга Ходаківська.

До слова, президент Зеленський переконує, що українська земля «не поїде на поїздах до інших країн».

Раніше українцям назвали вартість оренди землі в різних областях країни

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.