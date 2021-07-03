В Україні подорожчає пальне. Наскільки виростуть ціни?

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,84 гривень до 26,64 гривень за літр

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Про це повідомляє Мінекономіки.

Чергові розрахунки станом на 2 липня надала НАК «Нафтогаз України».

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,84 гривень до 26,64 гривень за літр, для дизельного палива з 22,23 гривень до 22,55 гривень за літр.

«Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на підставі розрахунків акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (лист від 01.07..2021 № 16/2-61-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,55 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,64 гривень», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.

Як повідомлялося, ціни на автомобільний газ в Україні пішли вниз. З 17 по 25 червня роздрібні мережі знизили вартість скрапленого пального в межах 5-50 копійок за літр.

Читайте також: