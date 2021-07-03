Ціни на продукти в липні: до чого готуватися українцям

Варто очікувати на поступове зниження цін на абрикоси, сливи та вишню

У липні очікується зниження цін практично на всю групу овочів: помідори, огірки, болгарський перець, кабачки, баклажани і картоплю. Зниження ціни буде в середньому на рівні 15–30% у порівнянні з цінами в червні. Про це розповіла експертка асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Світлана Литвин, пише Comments.ua.

«Трішки інша ситуація з вітчизняними фруктами та ягодами. На деякі види ягід зараз розпал сезону й не варто очікувати на подальше зниження цін. Це насамперед полуниця, ціни на яку вже не будуть нижчими, а можливе лише поступове зростання у зв’язку зі зниженням пропозиції. Із запізненням у два тижні буде спостерігатися аналогічна ситуація і з черешнею, хоча цьогоріч вона й не порадувала своєю ціновою доступністю», – додала фахівчиня.

За її словами, варто очікувати на поступове зниження цін на абрикоси, сливи, вишню. Однак навряд чи воно складе більше ніж 10–15%.

Литвин акцентує, що цьогоріч значні опади, град та пориви вітру пошкодили частину врожаю кісточкових у деяких областях України, тому пропозиція буде менша запланованої.

Однак обіцяють порадувати персики, врожай яких поки що прогнозується на хорошому рівні.

«Також можливе зростання ціни в найближчі місяці на м’ясо птиці. Це трапиться у випадку ухвалення урядового законопроєкту № 5600, що передбачає зростання податкового навантаження на галузь птахівництва. Наразі виробникам м’яса птиці та яєць уже протягом року складно здійснювати господарську діяльність через значне зростання цін на зернові культури. А збільшення податкового тиску неминуче призведе до зменшення виробництва (що ми вже можемо спостерігати) та зростання цін», – резюмувала експертка.

До слова, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина. Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Читайте також: