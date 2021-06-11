На Прикарпатті агрофірма захопила землю пенсіонера і знищила сотні дерев (фото)

«Бізнесмени» оцінили шкоду в двадцять тисяч гривень

Чоловік відмовився від запропонованих грошей та планує звертатися до суду

На Івано-Франківщині агрофірма «Прикарпаття» здійснила захоплення частини земельної ділянки пенсіонера Михайла Драбчука та знищила кілька сотень дерев, які він самостійно висадив. Про це інформує Галицький кореспондент.

Пан Михайло розповів, що 28 вересня 2020 року агрофірма «Прикарпаття» вторглася на його ділянку в селі Сілець Ямницької ОТГ. Важкою технікою було викорчувано сотні молодих дерев, а згодом екскаватором всі дерева згребли та вивезли з поля.

«Тепер, навесні, вони посадили тут свою сою, залили все це пестицидами і все. Праця мого життя, багато рідкісних рослин і молодих дубів – все знищено. Як так може бути?», – не стримував обурення чоловік.

Він неодноразово звертався до сільської ради ОТГ з приводу таких ганебних дій на його території. Звернувся і до правоохоронців – і розслідування почалося.

Поспілкуватися з представниками самої фірми йому не вдавалося аж до 9 червня. Пенсіонеру сказали, що «не помітили меж його ділянки» і запропонували гроші.

722 знищених дерева, не рахуючи кущів, червонокнижних квітів і самого факту захоплення землі, «бізнесмени» оцінили у двадцять тисяч гривень. Михайло Драбчук відмовився і планує подавати до суду.

Додамо, що в Сирецькому дендропарку в Києві починають квітувати тюльпанові дерева. Величезні дерева – одні із найстаріших у столиці реліктів, батьківщиною яких є Північна Америка.

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