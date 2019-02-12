«Реформи в енергетиці - прямий шлях до демонополізації ринку» - Інститут енергетичних стратегій



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Новий закон створив умови для поділу і «анбандлінга» обленерго, - Корольчук

Головним висновком початку дії реформи - стало підтвердження дієвості прийнятого законодавства, - експерт

Перший результат впровадження енергореформ - це можливість розвивати конкуренцію на ринку і завершити демонополізацію. Таку думку висловив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Пройшов перший місяць реформи ринку електроенергії та демонополізації сегментів поставок електроенергії споживачам. Головним висновком початку дії реформи стало підтвердження дієвості прийнятого законодавства, вторинних нормативно-правових актів, що дозволяє покроково демонополізувати цей ринок. Тобто, умови закону «Про ринок електричної енергії» виявилися абсолютно прийнятними і, що важливо, можливими для виконання суб'єктами ринку», - зазначив Юрій Корольчук.

За його словами, новий закон створив умови для поділу і «анбандлінга» обленерго. «Тепер різні компанії будуть здійснювати розподіл (транспортування) та постачання (продаж) електроенергії. Власне, це і є процес демонополізації. Адже доступ до споживача (громадяна України) отримають також і ті компанії, які не мають у власності електричні мережі. Прогресом можна вважати безконфліктний перехід до системи, коли у побутового споживача є два договори на розподіл і постачання електроенергії», - підкреслив енергоексперт Інституту енергетичних стратегій.

Юрій Корольчук зазначив, що закон дозволить збільшити як кількість, так і частку ринку незалежних постачальників електроенергії. Тоді як раніше сегмент таких послуг не перевищував 12%, очікується, що протягом 3-5 років ця цифра зросте до 25%.

Нагадаємо, раніше про те, що головним підсумком реформи роздрібного ринку став андбандлінг і розвиток конкуренції на ринку заявили член НКРЕКП Олена Антонова і глава комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський. За словами останнього, вже зараз на ринку працюють 302 постачальника.