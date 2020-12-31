Рівненщині загрожує енергетичний колапс: без газу можуть залишитись понад 100 установ

З 1 січня об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери Рівненщини можуть залишитись без газу

«Рівнегаз» попереджає про загрозу відключення газопостачання бюджетних установ у новостворених ОТГ

На Рівненщині об’єкти бюджетної та соціальної сфери новоутворених об’єднаних громад досі не уклали договори на розподіл та постачання природного газу в 2021 році. Водночас, згідно з умовами діючого законодавства, за відсутності договорів та виділених номінацій заборонено відбір газу споживачами з газорозподільної системи. Тобто, АТ «Рівнегаз» буде вимушене припинити газопостачання споживачам, повідомляється у пресрелізі компанії.

Станом на 28 грудня АТ «Рівнегаз» через інформаційну платформу Оператора ГТС отримала повідомлення на відключення 102 об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2020 року.

«Ситуація виникла у зв’язку з тим, що 17 листопада було внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у яких передбачено порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України. АТ «Рівнегаз» уже з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі не укладення вчасно відповідних договорів», - йдеться в пресрелізі.

Для уникнення енергетичного колапсу в області органам місцевого самоврядування необхідно в найкоротший термін укласти договори розподілу природного газу з АТ «Рівнегаз», договори на постачання газу, отримати виділені постачальником номінації.

АТ «Рівнегаз» звернулася з офіційними листами до прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу. Регулювання ринку було завершено, а єдина ціна на газ від держави більше не встановлюється. Відтепер ціни на газ різні і їх визначає кожен окремий постачальник для власних клієнтів, опираючись на низку факторів: ціна на оптову закупку пального, націнка тощо. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Процедура переходу від одного постачальника до іншого максимально спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.

Більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень.