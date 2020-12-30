Зміна постачальника газу – це не лише можливості, а й ризики

У ТОВ «Хмельницькгаз Збут» закликають подолян бути обачними та обережними, аби залишатися здоровими і щасливими у своїх теплих домівках

Відтепер споживачам необхідно слідкувати за ціною на газ, яка кожного місяця змінюється і планувати свої витрати заздалегідь

З відкриттям ринку газу подоляни отримали не лише нові можливості, але й опинилися в ринкових умовах, до яких виявилися зовсім не готовими.

Які ж переваги жителям Хмельниччини надала реформа ринку блакитного палива? Звісно, передусім йдеться про можливості змінювати постачальника і обирати зручні тарифи (вносити передплату, але дешевше, чи платити по факту, але дорожче, та інші).

Втім перехід на ринкові відносини – це і нові ризики. Відтепер споживачам необхідно слідкувати за ціною на газ, яка кожного місяця змінюється і планувати свої витрати заздалегідь. Але головний ризик в тому, що десятки нових постачальників блакитного палива почали атакувати українців своєю рекламою. Деякі з них пропонують відверто занизькі ціни на газ, аби переманювати до себе споживачів.

Втім, як виявилося, не всі вони можуть гарантувати постачання енргоресурсу в домівки споживачів. Деякі з них «луснули», наче справжні мильні бульбашки, не пропрацювавши і пів року. Зокрема, у ЗМІ вже з’явилися інформація про горе-постачальника, що не зміг виконати взятих зобов’язань та забезпечити клієнтів блакитним паливом напередодні новорічно-різдвяних свят.

«Компанії, які дійсно дбають про своїх споживачів, не лише надають якісні сервіси, а й насамперед гарантують безперебійне постачання газу. Клієнт має бути впевненим: заплатив за газ – матимеш його 100%. До того ж вкрай важливо оперативно надавати увесь спектр клієнтських послуг як онлайн, так і офлайн. Гонитва за найнижчою ціною до добра не доводить, адже безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Про це свідчать відгуки клієнтів, які змінили постачальника, опеклися і повернулися до нас», – говорить директор ТОВ «Хмельницькгаз Збут» Андрій Левицький.

Навчені гірким досвідом споживачі розповідають, що декілька десятків заощаджених гривень точно не вартували нервів, витрачених на розв’язання проблем, що виникли через зміну постачальника. Дехто скаржиться, що несумлінний надавач послуг після підписання заяви-приєднання взагалі перестав брати слухавку.

Отож, у ТОВ «Хмельницькгаз Збут» закликають подолян бути обачними та обережними, аби залишатися здоровими і щасливими у своїх теплих домівках. Адже розумний вчиться на помилках інших.