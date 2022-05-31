  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. Росіяни перестали брати кредити: тільки за квітень ринок впав удвічі
рус
    Економіка та фінанси

    Росіяни перестали брати кредити: тільки за квітень ринок впав удвічі

    Кредитування фізосіб у Росії тільки за один місяць весни скоротилося на 53% - Росіяни перестали брати кредити: тільки за квітень ринок впав удвічі
    Кредитування фізосіб у Росії тільки за один місяць весни скоротилося на 53%
    фото з російських ЗМІ

    Кредитування фізосіб у Росії за один місяць знизилося на 53%

    Ринок кредитування фізичних осіб в Росії протягом квітня різко зменшився. Про це пише кремлівське видання РІА «Новості».

    В середньому скорочення склало 53%. Причиною експерти називають сильне зростання відсоткових ставок, а також посилення умов кредитування.

    Найгіршою ситуація із кредитуваннями фізосіб є у північних регіонах та на кордоні з Україною. Так, найбільше падіння зафіксовано у Колимському регіоні (-60,5%) та Республіці Комі (-60,2%).

    Показники сусідніх із Україною Бєлгородської та Брянської областей є близькими до північного антирекорду – 60,2% та 59,6% відповідно.

    А одним із найстійкішим регіонів РФ є Чечня, де падіння кредитування фізичних осіб склало лише 43,3%.

    Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

    У травні ж російські провладні ЗМІ визнали, що РФ знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту у кінці місяця, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036».

    18 травня небажання США продовжувати російську ліцензію, потрібну для виплат за держборгом, підтвердила очільниця міністерства фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен.

    Сьогодні, 25 травня, термін дії ліцензії сплив, тож країна-агресор не зможе розраховуватися із американськими власниками суверенних облігацій. Це, як стверджують російські ЗМІ, означає технічний дефолт орієнтовно у другій половині липня.

    Теги: росія кредит економіка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни перестали брати кредити: тільки за квітень ринок впав удвічі