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    Соратник Путіна визнав катастрофу в російській економіці

    Давній соратник Путіна Олексій Кудрін відверто заявив, що нинішня санкційна криза перевищить попередні негаразди Росії - Соратник Путіна визнав катастрофу в російській економіці
    Давній соратник Путіна Олексій Кудрін відверто заявив, що нинішня санкційна криза перевищить попередні негаразди Росії
    фото з російських ЗМІ

    Інфляція у Росії цього року перевищить 20%-вий показник

    Голова Рахункової палати Російської Федерації Олексій Кудрін визнав серйозні проблеми в російській економіці. Про це пише РІА «Новості».

    Кудрін, який у свій час посприяв появі Володимира Путіна у Москві, а потім 11 років очолював міністерство фінансів, двічі будучи ще й віцепрем’єром, заявив, що у короткостроковій перспективі на Росію очікують дуже важкі часи.

    «Зараз, кінець року та наступний рік, тобто майже півтора, два роки, ми житимемо у дуже складній ситуації. Тому дуже важливо оцінити свої сили та ресурси», – пояснив Кудрін.

    За його словами, внутрішній валовий продукт країни-агресора після запроваджених західних санкцій 2022 року навіть за найоптимістичнішими прогнозами упаде на 8,8%. За більш консервативним сценарієм – навіть на 12,4%.

    «Ось навіть якщо ми потрапимо в цю вилку, яка є дуже складною – невизначеності дуже великі, – то це криза, яка більша, ніж криза 2009 року, більша, ніж пандемійна криза», – визнав голова Рахункової палати.

    Російська інфляція поточного року, навіть за попередніми оцінками, складе 20,7%. На 2023 рік Кудрін прогнозує зниження рівня інфляції, але все одно назвав її «не маленькою» – більше 6%.

    Нагадаємо, що Росія стала світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій.

    Проти країни-агресора запроваджено 9741 санкцію.

    Внаслідок санкційного удару роботу в Росії втратять, за попередніми підрахунками, 11 млн осіб.

    За словами українського прем’єра Дениса Шмигаля, дефолт в Росії стає питанням тижнів.

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    Теги: інфляція росія окупанти санкції війна ВВП Україна окупація #stoprussia
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    Соратник Путіна визнав катастрофу в російській економіці