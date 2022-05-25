Росія більше не може платити за держборгом: коли її накриє дефолт

Дефолт і знецінення національної валюти очікує на Росію у другій половині липня

Сплив термін дії ліцензії мінфіну США, який дозволяв Росії проводити виплати за державним боргом

Російська Федерація втратила можливість розраховуватися із американськими власниками суверенних облігацій щодо державного боргу. Сьогодні, 25 травня, о 7:01 за київським часом закінчився термін дії ліцензії міністерства фінансів США, яка дозволяла країні-агресору проводити платежі за держборгом.

Це означає, що на Росію очікує дефолт. Видання The Bell прогнозує, що уникнути його не вдасться, але можливо трохи відкласти у часі.

Справа в тому, що виплати за облігаціями на суму $71,25 млн, які були призначені на 27 травня, російський уряд здійснив заздалегідь, за кілька днів до завершення терміну дії ліцензії.

Наступні виплати призначені на 23-24 червня. Якщо до цього часу Росія не отримає нову ліцензію, то після тридцятиденного пільгового періоду (так званого грейс-періоду), у другій половині липня на країну-агресор чекатиме технічний дефолт.

Світові фінансисти уже прогнозують, що він стане наймасштабнішим для країн, що розвиваються, за останні 24 роки (починаючи з 1998 року, коли Росія також пережила дефолт – ред.). До того ж, запевняють фахівці, цей стан російської економіки триватиме як мінімум до відсторонення Володимира Путіна від влади або до звільнення усіх окупованих українських територій.

The Bell прогнозує, що після оголошення дефолту через неможливість здійснювати виплати американським власникам суверенних облігацій Росія не зможе отримати гроші в борг навіть від китайських інвесторів, оскільки ті не захочуть наражатися на зайві ризики.

Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

У травні ж російські провладні ЗМІ визнали, що РФ знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту у кінці місяця, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036».

18 травня небажання США продовжувати російську ліцензію, потрібну для виплат за держборгом, підтвердила очільниця міністерства фінансів Джанет Єллен.