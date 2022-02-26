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    Рейтинг Росії знизили до «сміттєвого»

    Санкції можуть вплинути на&nbsp;економічну і&nbsp;зовнішньоторговельну діяльність Росії. - Рейтинг Росії знизили до «сміттєвого»
    Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії.
    фото: getty images

    Країна-агресор розплачується за військове вторгнення в Україні

    Суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати. Про це свідчать дані рейтингової агенції S&P, повідомляє Reuters.

    «Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії. Експерти вважають, що геополітична напруженість знижує довіру приватного сектора і чинить тиск на економічне зростання», – йдеться в оцінках експертів.

    Таким чином, суверенний кредитний рейтинг РФ оцінюють як «ризиковий з ознаками спекулятивного». Так Росія розплачується за військове вторгнення в Україні.

    Як повідомляв «Главком», Євросоюз ухвалив широкий санкції щодо президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова. Європарламент також погодив подальший пакет індивідуальних та економічних заходів, які розповсюджуються і на Білорусь.

    Нагадаємо, раніше санкції проти Путіна і Росії запровадили США.

    Теги: Росія економіка санкції
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    Рейтинг Росії знизили до «сміттєвого»