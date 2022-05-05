Стало відомо про нову загрозу дефолту для Росії

Росія має заплатити за трьома випусками $394 млн

Росія знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту 27 травня, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036». Про нову загрозу пишуть «Известия» із посиланням на документи Мінфіну РФ.

Як стало відомо виданню, Москва має заплатити купон з єврооблігацій «Росія-2026» на суму $71,24 млн, випущених у 2016 році з погашенням у 2026-му.

За даними відомства, на 27 травня також призначено платіж за єврооблігаціями «Росія-2036» у розмірі 26,5 млн євро. У документах щодо єврооблігацій, випущених з 2018 року, закладено безпосередню можливість платити в рублях, уточнював раніше міністр фінансів Антон Силуанов.

Наступні платежі очікуються 23 та 24 червня за випусками «Росія-2027» (емітований у 2017 році), «Росія-2047» (також випущений у 2017 році) та «Росія-2028» (1998 року), випливає із документів Мінфіну. Провідний аналітик боргового ринку «Відкриття Інвестиції» Олександр Шураков повідомив, що Росія має заплатити за трьома випусками $394 млн. Після цього у графіку погашення зовнішнього боргу перерва до 16 вересня.

Зараз Мінфін може провести платежі за єврооблігаціями, використовуючи заморожені золотовалютні резерви, валюту із незаморожених резервів, а також рублями. Проте, зазначає головний економіст інформаційно-аналітичного центру TeleTrade Марк Гойхман, 25 травня закінчується ліцензія OFAC (управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США), що дозволяє американським громадянам отримувати платежі від російських держструктур – Центробанку, Мінфіну, Фонду національного добробуту (ФНБ) – попри на санкції.

На думку експерта, можлива ситуація, коли Росія виплатить борг, але американські кредитори не отримають грошей. Тому, ймовірно, що термін цієї ліцензії буде продовжено, очікує Гойхман. «Виробленими на початку травня платежами створено прецедент, який, можливо, буде поширений на такі погашення. Якщо є суворе зобов'язання виплат у валюті, вони здійснюватимуться саме в ній», – пояснив він.

Нагадаємо, що Росія стала світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій.

Проти країни-агресора запроваджено 9741 санкцію.

Внаслідок санкційного удару роботу в Росії втратять, за попередніми підрахунками, 11 млн осіб.

За словами українського прем’єра Дениса Шмигаля, дефолт в Росії стає питанням тижнів.

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