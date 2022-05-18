Дефолт Росії після 25 травня: очільниця мінфіну США зробила важливу заяву

Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що після 25 травня Росія, скоріш за все, не зможе робити виплати за державним боргом

Остаточне рішення щодо блокування російського держборгу американський уряд ще не ухвалив

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки не планує продовжувати дію генеральної ліцензії, якою Росія захищається від дефолту. Про це пише «Голос Америки».

Відповідаючи на питання журналістів у Бонні, де має пройти зустрічі міністрів фінансів Великої сімки, очільниця мінфіну США Джанет Єллен заявив, що остаточне рішення щодо продовження генеральної ліцензії, потрібної Росії для проведення виплат за державним боргом, ще не ухвалене.

Втім, додала Єллен, продовження ліцензії, термін дії якої завершується 25 травня, є малоймовірним.

Припинення виплат за державним боргом практично означатиме дефолт Російської Федерації. Та, зазначила очільниця міністерства фінансів США, російська економіка і зараз перебуває у схожому стані. «Якщо Росія не зможе знайти спосіб здійснити ці платежі та технічно оголосить дефолт за своїми зобов’язаннями, то я не думаю, що це буде значною зміною у становищі Росії. Вони вже відрізані від світових ринків капіталу», – нагадала представниця американського уряду.

Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

У травні ж російські провладні ЗМІ визнали, що РФ знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту у кінці місяця, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036».

Учора, 17 травня, видання Bloomberg написало, що Білий дім уже готовий заблокувати можливість для Росії проводити виплати за державним боргом, що значно наблизить імовірність дефолту.

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