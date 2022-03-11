Російська економіка потоне до кінця 2022 року – Іноземцев

Основні удари санкцій – це резерви, банківські розрахунки та авіація

Запроваджені Заходом санкції потоплять російську економіку. Таку думку в інтерв’ю «Новая газета» висловив доктор економічних наук Владислав Іноземцев.

Він порівняв Росію з «російським кораблем», який атакований торпедами з підводного човна і який все одно потоне, справа лише часу.

«Човен може стріляти і далі, а може розвернутися і піти, але до корабля продовжить надходити вода. Команда бігає, метушиться, щось відкачує, якісь латки кладе, але вода все одно прибуває. І цей корабель потоне. Він може потонути завтра, може через три дні, але потоне точно. Мені такий образ спадає на думку у зв'язку з санкціями. Російську економіку вони потопили. Так, вона (економіка) не розвалилася на частини і поки що на плаву. Але це не на довго. Мій прогноз – катастрофа настане до кінця цього року», – сказав Іноземцев.

«Санкції проти умовного «уралвагонзаводу» – це смішно. Санкції проти Путіна – хіба привід образитися. Проти 350 депутатів Держдуми? Ну, слухайте, які депутати, така й географія поїздок. Тобто основні удари – це резерви, банківські розрахунки та авіація. Проте вперше у «санкційній» історії ми побачили ситуацію, коли самі санкції менш значущі, ніж реакція ринків», – розмірковує економіст.

Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.