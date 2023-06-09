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Розблокування роботи портів вигідне не тільки Україні, але й усьому світу – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розблокування роботи портів вигідне не тільки Україні, але й усьому світу – експерт
Мільярди валютної виручки допомогли би економіці України як прямо, так і опосередковано
фото з відкритих джерел

Українській промисловості це дасть можливість наростити виробництво та вистояти у непростих умовах

Розблокування роботи портів надзвичайно важливе для України, адже забезпечить великі суми валютних надходжень. Водночас, це не менш важливо для світу, який потребує українську продукцію – насамперед, зерно та товари важкої промисловості, тому про це потрібно продовжувати говорити на міжнародних майданчиках. Таку впевненість висловив кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

«Розблокування портів надзвичайно важливе як для України, так і для світу, адже Україна відіграє дуже відчутну роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Водночас, давно йде мова про розширення номенклатури товарів для експорту, і на всіх міжнародних майданчиках це також проговорюється. Є багато товарів, у тому числі український метал, на який є великий попит у світі. Тому всім вигідно буде розширити як географію портів, так і номенклатуру товарів», – підкреслив Буряченко.

Він пояснив: для України розблокування портів передусім означає притік значних обсягів валюти, що дозволить підтримати економіку. А українській промисловості це дасть можливість наростити виробництво та вистояти у непростих умовах.

«Звичайно. Мільярди валютної виручки допомогли би економіці України як прямо, так і опосередковано. Тому що навіть враховуючи, що це кошти бізнесу, з них платяться податки і митні платежі, а ще – заробітні плати працівникам. Тобто, в будь-якому випадку така велика сума зовнішніх валютних надходжень може зіграти тільки в плюс економіці України, яка знаходиться дійсно в досить важкому стані. Також це необхідно нашій важкій промисловості, яка зараз, враховуючи агресію російської федерації і закриття традиційних ринків збуту, перебуває в надзвичайно важкому стані, можливо, навіть на рівні банкрутства», – підкреслив Буряченко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі, та розблокувати морські порти України. Зокрема, він запропонував підготувати програми страхування для тих компаній, які готові повернутись до співпраці з Україною, і закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

Як відомо, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об'єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські – вони можуть перевозити військові вантажі.

Теги: зерно порт експорт

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