Розблокування роботи портів вигідне не тільки Україні, але й усьому світу – експерт

Українській промисловості це дасть можливість наростити виробництво та вистояти у непростих умовах

Розблокування роботи портів надзвичайно важливе для України, адже забезпечить великі суми валютних надходжень. Водночас, це не менш важливо для світу, який потребує українську продукцію – насамперед, зерно та товари важкої промисловості, тому про це потрібно продовжувати говорити на міжнародних майданчиках. Таку впевненість висловив кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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«Розблокування портів надзвичайно важливе як для України, так і для світу, адже Україна відіграє дуже відчутну роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Водночас, давно йде мова про розширення номенклатури товарів для експорту, і на всіх міжнародних майданчиках це також проговорюється. Є багато товарів, у тому числі український метал, на який є великий попит у світі. Тому всім вигідно буде розширити як географію портів, так і номенклатуру товарів», – підкреслив Буряченко.

Він пояснив: для України розблокування портів передусім означає притік значних обсягів валюти, що дозволить підтримати економіку. А українській промисловості це дасть можливість наростити виробництво та вистояти у непростих умовах.

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«Звичайно. Мільярди валютної виручки допомогли би економіці України як прямо, так і опосередковано. Тому що навіть враховуючи, що це кошти бізнесу, з них платяться податки і митні платежі, а ще – заробітні плати працівникам. Тобто, в будь-якому випадку така велика сума зовнішніх валютних надходжень може зіграти тільки в плюс економіці України, яка знаходиться дійсно в досить важкому стані. Також це необхідно нашій важкій промисловості, яка зараз, враховуючи агресію російської федерації і закриття традиційних ринків збуту, перебуває в надзвичайно важкому стані, можливо, навіть на рівні банкрутства», – підкреслив Буряченко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі, та розблокувати морські порти України. Зокрема, він запропонував підготувати програми страхування для тих компаній, які готові повернутись до співпраці з Україною, і закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

Як відомо, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об'єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські – вони можуть перевозити військові вантажі.