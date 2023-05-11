Європейські металурги закликали зупинити вивезення брухту з території ЄС

Понад 50 країн у світі суттєво обмежують експорт брухту

Брухт стає стратегічним фактором для майбутнього європейських сталевиробників, тож його експорт має бути обережним і враховувати інтереси металургійної галузі. Про це заявив Маріо Арведі Кальдонаццо, голова Arvedi Group і віцепрезидент EUROFER. Про це він заявив під час конференції Made In Steel у Мілані (Італія), повідомляє ГМК Центр.

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Він зауважив: попит на брухт з боку європейських виробників збільшується для подальшого скорочення викидів вуглецю. За словами Кальдонаццо, експорт приблизно 20 млн т брухту з Європи, головним чином до Туреччини, є значною втратою для економіки.

Голова Arvedi Group нагадав: понад 50 країн у світі суттєво обмежують експорт брухту. Тому Європа також має вжити заходів, аби брухт чорних металів визначався як критична сировина, а не лише відходи.

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Джамп’єтро Бенедетті, президент Danieli, також вважає, що доступність брухту в Європі у майбутньому буде одним із найважливіших питань для металургії, оскільки інтегровані виробники сталі продовжують збільшувати його використання у виробничому циклі.

Водночас Єнс Бйоркман, представник Stena Metal International та голова комітету постачальників сировини IREPAS, акцентував: протягом наступних п’яти років ЄС споживатиме більшу частину європейського брухту, оскільки у рамках прагнення до «зеленої» сталі виробництво переводитимуть на електродугові печі.

Як відомо, в Україні ситуація з металобрухтом теж лишається складною. Через окупацію та бойові дії заготівля цієї сировини різко скоротилася, в той же час експорт критично зріс. Через це внутрішній ринок зіткнувся з дефіцитом: навесні один з металургійних заводів зупинився через нестачу брухту. Металурги закликали владу вжити заходів, та зупинити експорт цієї критично важливої сировини.

Разом з тим стало відомо, що український брухт експортується до ЄС за сірими схемами, через що Україна втратила на експортному миті понад 350 мільйонів. Схемами, які покривалися українськими митниками, вже зацікавилися у ДБР.