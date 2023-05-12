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Один з найбільших у світі виробників алкоголю припиняє роботу в Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Один з найбільших у світі виробників алкоголю припиняє роботу в Росії
другий найбільший у світі виробник алкоголю йде з російського ринку
фото: Pernod Ricard

Pernod Ricard є другим найбільшим у світі виробником алкоголю

Другий найбільший світовий виробник алкоголю, французька компанія Pernod Ricard сьогодні оголосила про повний вихід із російського ринку. Про це повідомляє MarketWatch.

Компанія Pernod Ricard заявила, що припинить усі операції в Росії, ставши останньою західною компанією, що оголосила про вихід з країни після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Наприкінці квітня компанія припинила експорт своїх міжнародних брендів у РФ.

«Ми оцінюємо, як адаптувати нашу місцеву організацію у світлі цих рішень, повністю дотримуючись усіх місцевих правових норм», – йдеться в заяві компанії.

Pernod Ricard – власник брендів Absolut, Chivas Regal, Jameson, Havana Club, Beefeater, Olmeca, Martell, Malibu, Mumm і Perrier Jouet. Також Pernod Ricard володіє Єреванським коньячним заводом (вірменський коньяк «АрАрАт») і Грузинською компанією вин і алкогольних напоїв — GWS (марки «Тамада» і «Старий Тбілісі»).

Раніше повідомлялося, що державний департамент США підкреслив актуальність, а також нагальну необхідність продовження дії Чорноморської зернової угоди на тлі спроб росіян перешкодити цій ініціативі та використати постачання продовольства в якості зброї. 

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Теги: 2 травня експорт санкції

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