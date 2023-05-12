Один з найбільших у світі виробників алкоголю припиняє роботу в Росії

другий найбільший у світі виробник алкоголю йде з російського ринку

Pernod Ricard є другим найбільшим у світі виробником алкоголю

Другий найбільший світовий виробник алкоголю, французька компанія Pernod Ricard сьогодні оголосила про повний вихід із російського ринку. Про це повідомляє MarketWatch.

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Компанія Pernod Ricard заявила, що припинить усі операції в Росії, ставши останньою західною компанією, що оголосила про вихід з країни після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Наприкінці квітня компанія припинила експорт своїх міжнародних брендів у РФ.

«Ми оцінюємо, як адаптувати нашу місцеву організацію у світлі цих рішень, повністю дотримуючись усіх місцевих правових норм», – йдеться в заяві компанії.

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Pernod Ricard – власник брендів Absolut, Chivas Regal, Jameson, Havana Club, Beefeater, Olmeca, Martell, Malibu, Mumm і Perrier Jouet. Також Pernod Ricard володіє Єреванським коньячним заводом (вірменський коньяк «АрАрАт») і Грузинською компанією вин і алкогольних напоїв — GWS (марки «Тамада» і «Старий Тбілісі»).

Раніше повідомлялося, що державний департамент США підкреслив актуальність, а також нагальну необхідність продовження дії Чорноморської зернової угоди на тлі спроб росіян перешкодити цій ініціативі та використати постачання продовольства в якості зброї.