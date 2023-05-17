«Зернову угоду» знову продовжено

З російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано

Росія заявила, що залишається у Чорноморській зерновій ініціативі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці. Про це передає Anadolu Agency.

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Раніше Bloomberg із посиланням на турецьких посадовців повідомив, що Росія залишається у Чорноморській зерновій ініціативі, тож угоду буде продовжено.

Нагадаємо, з російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них («Одеса», «Чорноморськ», «Південний») вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди.

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У березні угоду продовжили й тепер термін її дії закінчується. Минулого тижня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди та зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту в рамках угоди зупинилася задовго до закінчення її терміну дії.

До слова, сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.