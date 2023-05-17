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«Зернову угоду» знову продовжено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Зернову угоду» знову продовжено
З російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано
фото ілюстративне

Росія заявила, що залишається у Чорноморській зерновій ініціативі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці. Про це передає Anadolu Agency.

Раніше Bloomberg із посиланням на турецьких посадовців повідомив, що Росія залишається у Чорноморській зерновій ініціативі, тож угоду буде продовжено.

Нагадаємо, з російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них («Одеса», «Чорноморськ», «Південний») вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди. 

У березні угоду продовжили й тепер термін її дії закінчується. Минулого тижня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди та зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту в рамках угоди зупинилася задовго до закінчення її терміну дії.

До слова, сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.

Теги: зерно Туреччина Україна росія

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