Єврокомісія змінила рішення щодо імпорту українського зерна

Єврокомісія дещо пом'якшила обмеження на імпорт зерна з України, і до початку осені відбудеться їх поступове скасовування

Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України», – повідомили в Єврокомісії.

Зокрема зазначається, що поетапна відмова дозволить значно покращити шляхи Солідарності та вирішити проблеми з експортом українського зерна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новий регламент Єврокомісії передбачає звуження обмежень, які діяли з 2 травня. Загалом обмеження охоплювало 21 товар на рівні 8 знаків (груп відповідно до українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності). Зараз же обмеження стосуватимуться лише 6 з 21 товару. Так, з-під дії заборони виведено увесь матеріал для сівби, тверді сорти пшениці, спельту, гібриди кукурудзи, пише Європейська правда.

Обмеження, яке діяло до 5 червня стосувалося пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника. Воно було спрямоване на усунення логістичних проблем, пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Єврокомісія продовжила ці обмеження до 15 вересня, виключивши зі списку деякі товари.

Нагадаємо, Росія знову пропускає судна «зерновим коридором», але з порушенням процедури. осійська сторона 4 червня зареєструвала два вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день. Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні. Таким чином, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти.