Санкції в дії: росіяни залишаться навіть без сиру та сметани
Російські виробники кисломолочної продукції заявили про проблеми при закупівлі закваски
Виробництво кисломолочної продукції Росії опинилося під загрозою. Підприємства повідомляють про труднощі при закупівлі закваски у іноземних постачальників. Про це пишуть «Известия» з посиланням на листа члена комітету Держдуми з аграрних питань Сергія Лісовського на ім'я міністра сільського господарства Росії Дмитра Патрушева.
Зазначається, що закваска є основою для сиру та сметани. Виробники імпортують до Росії 80 відсотків сировини з Болгарії, Данії, Італії та інших країн.
В даний час потік поставок обмежений через санкції: іноземні контрагенти не завжди погоджуються постачати продукцію до РФ, враховуючи валютні та загальні зовнішньоекономічні аспекти.
За даними Лісовського, запасів, які є в Росії, вистачить максимум на півроку. При цьому в країні є заводи, які виробляють закваску, зазначає депутат, але у разі, якщо їх потужностей не вистачить, галузь може мати справу з серйозними ризиками.
З огляду на це молочники просять виділити їм додаткову держпідтримку. Проте не уточнюється, про яку конкретно суму йдеться.
Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.
Посол України в Німеччині наголосив, що якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться.
Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України.