Російські виробники кисломолочної продукції заявили про проблеми при закупівлі закваски

Виробництво кисломолочної продукції Росії опинилося під загрозою. Підприємства повідомляють про труднощі при закупівлі закваски у іноземних постачальників. Про це пишуть «Известия» з посиланням на листа члена комітету Держдуми з аграрних питань Сергія Лісовського на ім'я міністра сільського господарства Росії Дмитра Патрушева.

Зазначається, що закваска є основою для сиру та сметани. Виробники імпортують до Росії 80 відсотків сировини з Болгарії, Данії, Італії та інших країн.

В даний час потік поставок обмежений через санкції: іноземні контрагенти не завжди погоджуються постачати продукцію до РФ, враховуючи валютні та загальні зовнішньоекономічні аспекти.

За даними Лісовського, запасів, які є в Росії, вистачить максимум на півроку. При цьому в країні є заводи, які виробляють закваску, зазначає депутат, але у разі, якщо їх потужностей не вистачить, галузь може мати справу з серйозними ризиками.

З огляду на це молочники просять виділити їм додаткову держпідтримку. Проте не уточнюється, про яку конкретно суму йдеться.

Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

Посол України в Німеччині наголосив, що якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться.

Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України.