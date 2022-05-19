Економіка Росії в першому кварталі сповільнилася більше, ніж очікувалося

Річні прогнози падіння ВВП Росії варіюються від 8% до 12%

Зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg.

У першому кварталі року економічне зростання Росії сповільнилося, хоча охопило лише один повний місяць наслідків перших санкцій за вторгнення в Україну. Відтак, у березні проявився лише початковий вплив санкцій, який зростатиме далі.

Валовий внутрішній продукт виріс на 3,5% у річному вимірі проти зростання на 4% в останньому кварталі 2021 року за попередніми даними Федеральної служби статистики. Це менше, ніж середній прогноз економістів, опитаних Bloomberg, щодо зростання на 3,7%, що збігається з оцінкою російського Міністерства економіки.

Очікується, що санкції, запроваджені країнами заходу, які вразили основні російські фінансові установи та компанії та спричинили відхід іноземних фірм, спровокують глибоку рецесію в Росії. Річні прогнози падіння ВВП Росії варіюються від 8% до 12%.

Опитані агентством економісти прогнозують, що зростання ВВП агресора в першому кварталі зміниться глибоким падінням у другому. Наразі схоже, що санкції призводять до поступового збою економіки, а не до раптової зупинки діяльності.

Посол України в Німеччині наголосив, що якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться.

Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України.