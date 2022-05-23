Чекають на «азовців». Правозахисник повідомляє про те, що Росія мобілізувала тюремних катів

«Я обґрунтовано підозрюю, що зараз до військовополонених застосовуються нелюдські методи дізнання»

Засновник ресурсу з прав людини Гулагу.net Володимир Осєчкін заявив, що зараз до українських військовополонених застосовуються нелюдські методи дізнання. Про це Осєчкін заявив в інтерв'ю «Главкому».

Осєчкін заявив, що він має обґрунтовані підозри говорити про те, що подібні тортури, які є на відео, будуть у концтаборах, де утримують українських військовополонених.

«У нас є обґрунтовані підозри так рахувати. Ми знаємо, що цілу низку «капо»-розробників (ув'язнених, призначених керівництвом колонії для нагляду за роботою в колонії інших ув'язнених) з Іркутська, Красноярська та інших «тортурових» регіонів відправили на кордон з Україною. Це ті «капо»-розробники, які мають тривалий термін позбавлення волі, хто б'є, катує, гвалтує і вбиває людей. Вони секретні агенти, вони перебувають на контракті з головним оперативним управлінням ФСВП, та з управлінням «М» ФСБ Росії. Відповідно, їх можуть використовувати для різноманітних тортур, ломок, примусу людей до дачі показань або до умертвіння. Їх не випадково з Красноярська, Іркутська, Кірова та Омська відправляли до Ростова і, на мою думку, до Білгорода. Саме останні два міста перебувають біля кордону з Україною», – сказав він.

Відомий правозахисник зазначив, що є всі підстави вважати, що тюремних катів направили туди не просто так, а саме, щоб вони займалися внутрішньокамерною розробкою.

«У яких масштабах вона йде, можна тільки здогадуватися... Я обґрунтовано підозрюю, що зараз до цілої низки військовополонених застосовуються нелюдські методи дізнання. Особливо зараз. Моє джерело повідомило, що зараз вони особливо руки потирають, розуміючи чудово, що до них звозитимуть учасників батальйону «Азов» для того, щоб їх ламати, і щоб якась частина з них, а це за статистикою 20-30%, як вони висловлюються, «розкололася», прогнулась і почала свідчити, які вони були «нацисти» і «бендерівці», – підкреслив Осєчкін.

Він також неоднозначно прокоментував підготовку обміну полоненими, про який заявляла українська влада.

«Поранених. А не поранених? Там більшість не поранені», – коротко відповів правозахисник.

На початку лютого цього року Осєчкін розповідав про погрози вбивства.

«З цієї частини не можу дати вам докладну відповідь саме з міркувань безпеки. Але можу сказати, що від того періоду мене взяли під державний захист. Усіх деталей не можу розкривати. Скажу лише, що дуже багато обмежень для мене щодо переміщень і переміщень. Проте я почуваюся у відносній безпеці з урахуванням тих заходів, які стосовно мене застосовуються», – розповів він.

Правозахисник також пояснив, чому Путін та його оточення віддали відмашку Кадирову, щоб його вбили.

«Головна причина – загроза міжнародному трибуналу. Вони реально розуміють, що ми не просто зібрали якусь частину матеріалів, а ми зібрали безпрецедентну кількість об'єктивних доказів, що свідчать про систематичні тортури. Якби була політична воля на рівні Євросоюзу та ООН, вже був би міжнародний трибунал», - резюмував Осєчкін.

Володимир Осєчкін – російський правозахисник, колишній підприємець, засновник Gulagu.net, асоціації проти корупції та тортур у Росії, яка об'єднує понад 19 тис. незалежних правозахисників, волонтерів та інших учасників.

До слова, болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв пояснив, чому російський диктатор гальмує із застосуванням ядерної зброї. На його думку, Володимир Путін не впевнений, що усі люди в його оточенні готові виконати цей наказ. Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутат Держдуми РФ погрожує світу ядерним ударом. З такими ж погрозами виступав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.