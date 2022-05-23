  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Німеччина передасть Україні летальну зброю

    Німеччина передасть Україні летальну зброю і засоби перехоплення - Німеччина передасть Україні летальну зброю
    Німеччина передасть Україні летальну зброю і засоби перехоплення
    фото: The New York Times

    У списку - протитанкова зброя, засоби перехоплення, а також боєприпаси та те, що може бути використано в артилерійському бою

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц в одному зі своїх виступів заявив, що Берлін передасть Україні летальну зброю, а також засоби, які необхідні для закупівлі всього необхідного. Заяву канцлера транслював телеканал Freedom.

    «Ми запросили у німецької збройної промисловості повідомити, які матеріали вона може поставити найближчим часом. Україна зараз зробила вибірку із цього списку і ми надамо їй також гроші, необхідні для закупівлі. Серед усього, як і раніше, зброя включає протитанкову зброю та засоби перехоплення. А також боєприпаси і те, що може бути використане в артилерійському бою», — заявив Шольц.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина передасть Україні летальну зброю