Німеччина передасть Україні летальну зброю

У списку - протитанкова зброя, засоби перехоплення, а також боєприпаси та те, що може бути використано в артилерійському бою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в одному зі своїх виступів заявив, що Берлін передасть Україні летальну зброю, а також засоби, які необхідні для закупівлі всього необхідного. Заяву канцлера транслював телеканал Freedom.

«Ми запросили у німецької збройної промисловості повідомити, які матеріали вона може поставити найближчим часом. Україна зараз зробила вибірку із цього списку і ми надамо їй також гроші, необхідні для закупівлі. Серед усього, як і раніше, зброя включає протитанкову зброю та засоби перехоплення. А також боєприпаси і те, що може бути використане в артилерійському бою», — заявив Шольц.

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