Польша б’є на сполох: українці їдуть працювати в іншу країну, економіка під загрозою

Число українців, які живуть у Польщі після пандемії, уперше за багато років впало нижче одного мільйона

У вересні кількість пропозицій про роботу в Польщі, орієнтованих на громадян України, удвічі перевищила кількість зацікавлених

Усе більше українців замість Польщі їдуть на заробітки до Німеччини. Це може спричинити економічний спад у західних сусідів, адже українці ключове джерело робочої сили Польщі. Як повідомляє Bloomberg, громадяни України, які допомагали скоротити дефіцит співробітників, наразі змінили пріоритети й усе частіше їдуть на заробітки до Німеччини.

Офіційні дані бюро з працевлаштування показують, що кількість українців, які запитують щодо реєстрації в Польщі, щорічно збільшується на 20%. Насправді ж усе більше співробітників не залишаються працювати в цій країні, а переїжджають до Німеччини, де зарплата вища. Про це свідчать дані Агентства кадрової служби Польщі.

За оцінками агентства, число українців, які живуть у Польщі після пандемії, уперше за багато років впало нижче одного мільйона. У вересні кількість пропозицій про роботу в Польщі, орієнтованих на громадян України, удвічі перевищила кількість зацікавлених здобувачів.

«Ми можемо говорити про тисячі українців, які офіційно проживають у Польщі, але працюють у Німеччині, де нестача робочої сили також болюча. Це серйозна загроза для Польщі», – зазначив гендиректор агентства Кшиштоф Інглот.

Ситуація в Німеччині справді вимагає залучення робочої сили з-за кордону. У кінці серпня голова Федерального агентства праці Німеччини Детлеф Шеєле заявив, що країні необхідні сотні тисяч мігрантів. За його прогнозами, через старіння населення кількість громадян працездатного віку скоротиться на 150 тисяч у 2021 році.

Як раніше писав «Главком», у Польщі може настати кадровий колапс, адже на ринку є пропозиції майже на 2,5 тисячі робітників з України, а по факту в базі рекрутингово агентства кандидатів удвічі менше.