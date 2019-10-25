Сервіс таксі Bolt запустив в Україні службу кур'єрської доставки



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Для користування послугою, клієнту потрібно буде cкачати додаток Bolt Delivery

До кінця листопада 2019 року послуга Bolt Delivery буде працювати в тестовому режимі в Києві

Сервіс таксі Bolt запускає в Україні нову послугу доставки Bolt Delivery, в планах компанії - перевезення тварин.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тепер водія Bolt можна буде викликати як кур'єра для доставки невеликих пакетів і вантажів, що поміщається в багажному відділенні автомобіля.

До кінця листопада 2019 року послуга Bolt Delivery буде працювати в тестовому режимі в Києві, а вже з кінця листопада сервіс доставки буде доступний в переліку послуг, які надає компанія Bolt.

Для того, щоб скористатися послугою, клієнту потрібно cкачати додаток Bolt Delivery, дочекатися водія і передати йому пакет і контактний номер телефону одержувача. При цьому розміри вантажу не повинні перевищувати 65х55х40 см.

«Я радий відзначити, що платформа Bolt постійно розвивається і розширюється, пропонуючи клієнтам нові послуги в Україні. Delivery стане ще одним зручним і практичним сервісом.

Ми далі працюємо над подальшим розширенням переліку послуг та плануємо запустити перевезення тварин в найближчому майбутньому», - заявив регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

Нагадаємо, Bolt планує у 2020 році запустити в Україні послугу доставки їжі Bolt Food.