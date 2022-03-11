Виплата пенсій у березні. Уряд назвав регіони, де буде затримка

Через війну в Україні у соціальних виплатах можуть бути затримки

Частина соціальних виплат буде здійснена через міжнародну систему MY TRANSFER

Міністерство соціальної політики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог. Їх виплата відбувається навіть тих територій, де ідуть активні бойові дії і де органи соціального захисту населення не мали змоги працювати. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Для того, щоб забезпечити виплати цим людям, Уряд ухвалив спеціальний механізм, повідомила Лазебна. За словами чиновниці, на момент ухвалення урядового рішення про соціальні виплати, не було можливості провести нарахування у понад 60 міст та районів у 10 областей. Але протягом 7-10 березня органи соціального захисту цих регіонів змогли частково відновити роботу та провести фінансування соціальних виплат. Так, спеціальний механізм виплати грошових допомог, пільг та субсидій буде застосовано у окремих містах і районах 7 областей.

Перелік міст і районів, де нараховуватимуться виплати із застосуванням спеціального механізму:

• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

• Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

• Луганська область: всі міста і райони;

• Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

• Харківська область: Ізюмський, Куп’янський райони, міста Харків Куп’янськ, Ізюм;

• Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район міста Чернігів.

Людям з цих міст та районів нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій замість органів соціального захисту населення проведе Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики на основі інформації, наявної в реєстрах. Орієнтовно цей процес триватиме 3-4 дні, ідеться в повідомленні. Після цього Міністерство соціальної політики спрямує необхідне фінансування до «Ощадбанку», який забезпечить перерахування коштів людям.

Міністерка також пояснила, як людям отримати кошти, адже частина людей отримувала виплати у банку, інші на пошті.

Тим громадянам, які одержували виплату на рахунки в банках, «Ощадбанк» перерахує кошти на ті самі рахунки. «Отже, якщо ви отримуєте субсидію, пільги або грошові допомоги на картку, вам не треба нікуди звертатись, і нічого додаткового робити. Ви отримаєте все на ту саму картку, яка у вас є», – роз’яснила Лазебна.

У той же час тим громадянам, які отримували виплати через «Укрпошту», «Ощадбанк» здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER. «Для того, щоби отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою про індивідуальний податковий номер до будь-якого відділення «Ощадбанку» на території України», – сказала Лазебна.

Вона також повідомила, що звертатися за переказом можна протягом 60 календарних днів з дати його зарахування.

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