Що буде, якщо вчасно не передати показання лічильника? Роз'яснення постачальника електроенергії

Вчасна передача показань лічільника є запорукою коректних нарахувань у платіжках

У випадку, якщо клієнт вчасно не повідомив постачальнику показання електролічильника, не виключено, що він отримає у платіжці некоректні цифри. Про це повідомляє один із постачальників електроенергії, Yasno (ТОВ «Київські енергетичні послуги»).

У такому випадку постачальник отримує від оператора системи розподілу розрахунок обсягу спожитої електроенергії за середньодобовим споживанням і виставляє рахунок клієнту на основі цих даних.

«Наші сервіси – швидкі, легкі в використанні та безпечні. З їхньою допомогою можна передати показання лічильника за себе та своїх рідних у лічені хвилини. Візьміть собі за правило повідомляти показання вчасно, щоб мати коректні нарахування у платіжках», – зазначає директор Yasno в Києві Віктор Мельников.

Нагадаємо, державний регулятор енергоринку посилив відповідальність операторів системи розподілу (колишніх обленерго) за неякісне енергопостачання.

Віднині, якщо кількість перерв у електропостачанні перевищувала допустимий стандарт, побутовий споживач має право отримати 200 грн компенсації, а непобутовий – 600 грн. Також надається компенсація у 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.

В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизять з 1,68 до 1,44 грн за кВт·год при місячному споживанні до 250 кВт·год. Щоб вписатися в зазначений норматив, необхідно дотримуватися цілою низки умов.

Читайте також: