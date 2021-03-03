Постачальник електроенергії та газу Yasno увійшов до ТОП-25 екологічних українських компаній
«Інноваційні та «зелені» рішення від Yasno розширюють можливості для клієнтів»
Журнал «Власть денег» назвав компанії, чиї проєкти мають найбільше значення для поліпшення екологічної ситуації та посилення технологічного потенціалу в Україні. Редакція оцінила «зелені» рішення постачальника електроенергії, газу та енергоефективних рішень Yasno, включивши їх в ТОП-25 кращих екопрограм.
Yasno створив цілу екосистему продуктів і послуг з енергоефективності та електромобільності, допомагаючи клієнтам заощаджувати витрати на комунальні послуги, отримувати додатковий дохід і зменшувати викиди СО2 до атмосфери на 300 тис. тон на рік:
- Еконабори від Yasno з двозонним лічильником електроенергії, смарт-розеткою і LED-лампами дозволяють зменшувати витрати на електроенергію до 50%. Понад 50 тисяч користувачів наборів сумарно знижують викиди СО2 на 45 тис. тон на рік.
- У Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях «зелену» електроенергію виробляють понад 5 тисяч домашніх сонячних станцій. Власники таких СЕС отримують від постачальника кошти за «зеленим» тарифом, що виділяються державою. Заміщення електроенергії на екологічну дозволяє зменшити кількість викидів на 123 тис. тон СО2. Замовити сонячний дах з послугою встановлення «під ключ» також можна в Yasno.
- 29 швидких зарядок мережі Yasno E-mobility заряджають електромобілі в Києві, Дніпрі, Харкові та на трасах у напрямках Львова, Одеси, Полтави. За 2020 рік Yasno зарядив електрокарів на більш ніж 565 тисяч кВт∙год, що еквівалентно скороченню викидів CO2 на 380 тон.
- Для промислових підприємств Yasno виконав «під ключ» 80 енергосервісних проєктів, інвестувавши в них 500 млн грн. Завдяки ефективному використанню енергії модернізовані підприємства знижують викиди на 140 тисяч тон СО2 на рік.
«Інноваційні та «зелені» рішення від Yasno розширюють можливості для клієнтів, допомагають їм забезпечувати комфорт, робити внесок у поліпшення екології, зменшувати витрати і отримувати додатковий дохід від сонячної енергії або корпоративних зарядок для електромобілів. При розробці наших продуктів і послуг ми орієнтуємося на основні світові тенденції, намагаємося привнести і зробити більш доступними для українців сучасні технології. При цьому ми поки залишаємося єдиним постачальником, який пропонує широкий вибір різних еко-рішень», – сказала Лілія Середа, керівник департаменту з маркетингових комунікацій та зв'язків з громадськістю Yasno.