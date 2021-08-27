Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму і скільки доведеться за неї платити

В середньому українці використовували 170 кВт·год електроенергії на місяць

В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизять з 1,68 до 1,44 грн за кВт·год при місячному споживанні до 250 кВт·год. Щоб вписатися в зазначений норматив, необхідно дотримуватися цілою низки умов.

В середньому українці використовували в 2020-му близько 170 кВт·год електроенергії на місяць, говориться в даних Кабміну. Але тут варто враховувати, що взимку споживання може бути значно вищим зазначеної суми, а влітку навпаки – нижчим. Так, якщо ви використовуєте електроенергію для підігріву води або опалення, то об'єм споживання може досягати більше 500 кВт·год на місяць, повідомляє «Обозреватель»

Для більш ефективного споживання варто дотримуватися цілої низки правил, говориться в рекомендаціях Держенергоефективності :

вимикати світло в порожніх приміщеннях;

встановити енергоощадні лампочки і датчики руху на лампи;

поступово поміняти всі побутові предмети на ті, які відповідають класу енергоефективності "А" і вище;

повністю відключати комп'ютер, техніку, якої не користуєтеся;

тримати холодильник і морозильник в чистоті, не повинно бути льоду і снігу; а перед тим, як поставити їжу в холодильник, її треба охолодити;

холодильник потрібно встановити якомога далі від світла та приладів, які випромінюють тепло;

при можливості варто встановити двофазні лічильники електроенергії (тоді вночі буде діяти більш вигідний тариф).

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