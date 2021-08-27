  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму і скільки доведеться за неї платити

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як платити 1,44 грн за 1&nbsp;кВт&middot;год? - Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму і скільки доведеться за неї платити
    Як платити 1,44 грн за 1 кВт·год?

    В середньому українці використовували 170 кВт·год електроенергії на місяць

    В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизять з 1,68 до 1,44 грн за кВт·год при місячному споживанні до 250 кВт·год. Щоб вписатися в зазначений норматив, необхідно дотримуватися цілою низки умов.

    В середньому українці використовували в 2020-му близько 170 кВт·год електроенергії на місяць, говориться в даних Кабміну. Але тут варто враховувати, що взимку споживання може бути значно вищим зазначеної суми, а влітку навпаки – нижчим. Так, якщо ви використовуєте електроенергію для підігріву води або опалення, то об'єм споживання може досягати більше 500 кВт·год на місяць, повідомляє «Обозреватель»

    Для більш ефективного споживання варто дотримуватися цілої низки правил, говориться в рекомендаціях Держенергоефективності :

    • вимикати світло в порожніх приміщеннях;
    • встановити енергоощадні лампочки і датчики руху на лампи;
    • поступово поміняти всі побутові предмети на ті, які відповідають класу енергоефективності "А" і вище;
    • повністю відключати комп'ютер, техніку, якої не користуєтеся;
    • тримати холодильник і морозильник в чистоті, не повинно бути льоду і снігу; а перед тим, як поставити їжу в холодильник, її треба охолодити;
    • холодильник потрібно встановити якомога далі від світла та приладів, які випромінюють тепло;
    • при можливості варто встановити двофазні лічильники електроенергії (тоді вночі буде діяти більш вигідний тариф).
    Читайте також:
    .
    Теги: економіка тарифи електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму і скільки доведеться за неї платити