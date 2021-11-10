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    Що буде, якщо не платити за доставку газу? Рішення суду

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    &laquo;Закарпатгаз&raquo; наголошує: від своєчасної оплати послуги залежить надійність та безпечність газопостачання - Що буде, якщо не платити за доставку газу? Рішення суду
    «Закарпатгаз» наголошує: від своєчасної оплати послуги залежить надійність та безпечність газопостачання

    Ігнорував щомісячний платіж у 612 грн – сплати понад 10 тис. грн: рішення суду на користь Закарпатгазу

    Тячівський районний суд задовольнив позов АТ «Закарпатгаз» до жителя с. Тересва про стягнення заборгованості за надану послугу з розподілу газу. Сума накопиченого боргу споживачем становить 8223 грн, однак йому доведеться оплатити додатково 2270 грн судового збору. Якщо споживач не сплатить борг добровільно, справу буде передано до виконавчої служби, у такому випадку боржнику доведеться оплатити додатково виконавчий збір – 10% від суми боргу.

    Отримавши судовий наказ про необхідність оплати, житель Тячівщини не погодився та скасував його. За законом, відповідач має на це право. Але після цього справа була розглянута судом вищої інстанції.

    Суд постановив стягнути зі споживача суму боргу за послугу з розподілу газу та судовий збір. Таким чином, нехтуючи щомісячною оплатою послуги, споживач накопичив борг, що в сумі з судовим збором наразі становить близько 10,5 тис. грн.

    АТ «Закарпатгаз» наголошує: від своєчасної оплати послуги залежить надійність, безперебійність та найголовніше – безпечність газопостачання. Газові мережі потрібно обслуговувати та підтримувати у належному стані, що здійснюється виключно з коштів, отриманих підприємством за послугу з розподілу природного газу. Накопичення боргу тягне за собою низку проблем для споживача.

    АТ «Закарпатгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Закарпатської області та надає послугу з розподілу газу 276 тис. споживачам у категорії «населення». Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, становить 7,5 тис. км.
    Теги: суд Закарпаття РГК
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    Що буде, якщо не платити за доставку газу? Рішення суду