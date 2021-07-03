Перерахунок пенсій з 1 липня: кому і на скільки підняли ввиплати

Мінімальний розмір пенсії за віком збільшився на 85 гривень

У Пенсійному фонді назвали види виплат, які виросли з 1 липня 2021 року

В Україні з 1 липня 2021 року зріс розмір прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим в Пенсійному фонді України провели перерахунок виплат.

За даними ПФУ, виплати підвищилися:

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;

Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів;

Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни;

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань;

Пенсія за особливі заслуги перед Україною;

Мінімальна пенсія шахтарям;

Державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни;

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

Надбавка донорам.

Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень - з 1769 до 1854 гривень.

Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривень - 2918,85 до 3059,10 гривень.

Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень - 5307 до 5562 гривень.

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень - 3538 до 3708 гривень.