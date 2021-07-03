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    Перерахунок пенсій з 1 липня: кому і на скільки підняли ввиплати

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    Мінімальний розмір пенсії за віком збільшився на 85 гривень - Перерахунок пенсій з 1 липня: кому і на скільки підняли ввиплати
    Мінімальний розмір пенсії за віком збільшився на 85 гривень
    фото з видкрітіх джерел

    У Пенсійному фонді назвали види виплат, які виросли з 1 липня 2021 року

    В Україні з 1 липня 2021 року зріс розмір прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим в Пенсійному фонді України провели перерахунок виплат.

    За даними ПФУ, виплати підвищилися:

    • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;
    • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;
    • Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів;
    • Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни;
    • Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань;
    • Пенсія за особливі заслуги перед Україною;
    • Мінімальна пенсія шахтарям;
    • Державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни;
    • Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;
    • Надбавка донорам.

    Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень - з 1769 до 1854 гривень.

    Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривень - 2918,85 до 3059,10 гривень.

    Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень - 5307 до 5562 гривень.

    Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень - 3538 до 3708 гривень.

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    Теги: Пенсійний фонд пенсія
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    Перерахунок пенсій з 1 липня: кому і на скільки підняли ввиплати