Перерахунок пенсій з 1 липня: кому і на скільки підняли ввиплати
У Пенсійному фонді назвали види виплат, які виросли з 1 липня 2021 року
В Україні з 1 липня 2021 року зріс розмір прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим в Пенсійному фонді України провели перерахунок виплат.
За даними ПФУ, виплати підвищилися:
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;
- Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів;
- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни;
- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань;
- Пенсія за особливі заслуги перед Україною;
- Мінімальна пенсія шахтарям;
- Державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни;
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;
- Надбавка донорам.
Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень - з 1769 до 1854 гривень.
Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривень - 2918,85 до 3059,10 гривень.
Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень - 5307 до 5562 гривень.
Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень - 3538 до 3708 гривень.