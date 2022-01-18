Середня пенсія та кількість пенсіонерів за п'ять років суттєво змінилися: дослідження

Половина пенсій, що отримують українці, не перевищує $110

Упродовж останніх п’яти років кількість пенсіонерів в Україні значно скоротилася. Цей процес розпочався ще до початку пандемії коронавірусу – щонайменше у 2021 році. Про це йдеться у дослідженні сервісу моніторингу відкритих даних Opendatabot.

Так, у 2016 році статус пенсіонерів в Україні мали 11 956 200 осіб. Наразі їхня кількість становить 10 881 100 осіб.

інфографіка: opendatabot.ua

Попри зменшення навантаження на Пенсійний фонд, за останні роки не відбулося підвищення якості життя решти 10,9 млн. пенсіонерів. Хоча середня пенсія за останнє п'ятиріччя збільшилася вдвічі, вона, як і раніше, становить менше ніж $150 (3915 грн).

інфографіка: opendatabot.ua

З 2018 року в Україні діє закон про пенсійне страхування, який щороку підвищує планку страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Як результат, з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років українському громадянину необхідно мати 35 років трудового стажу. Тим, у кого стажу не вистачає, доведеться працювати ще кілька років. Якщо до 65 років не набереться навіть 25 років стажу, то пенсії не буде взагалі, натомість надаватиметься соціальна допомога.

Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів.

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