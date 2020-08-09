Шмигаль розповів про межі і мету «вільних економічних зон» на Донбасі



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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про зони пріоритетному розвитку на Донбасі

Уряд хоче створити привабливі умови для бізнесу на Донбасі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як працюватимуть «вільні економічні зони» (зони пріоритетного розвитку) на Донбасі.

«Стосовно створення привабливих умов для бізнесу (я навіть не кажу зараз, що інвесторів), який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу. Візія і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів», – додав прем’єр.

За словами Шмигаля, зони пріоритетного розвитку – це 15-20-кілометрова зона в межах від лінії розмежування.

«Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх», – сказав Шмигаль.

Раніше новопризначений керівник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук, говорячи про компроміси щодо ОРДЛО, на які він готовий піти, заявив, що може йтися про «особливу систему управління» в цих регіонах і про вільну економічну зону в них таким чином, щоб не поступатися суверенітетом і незалежністю держави.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко вважає, що ліквідація наслідків збройного конфлікту на Донбасі вимагає фінансування близько $10 млрд.