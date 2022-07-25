«Сильний» долар знищує прибутки компаній США – Financial Times

Посилення долара може зберегтися ще кілька кварталів.

Цього тижня у Сполучених Штатах очікується чергове підвищення процентних ставок, що, своєю чергою, призведе до чергового зміцнення американської валюти по відношенню до світових валют. Про це пише Financial Times.

«Очікується, що на цьому тижні Федеральна резервна система продовжить посилювати політику стримування попиту на валюти, піднімаючи процентні ставки набагато вище своїх колег в Європі і Японії. Більш високі процентні ставки, як правило, приваблюють іноземних інвесторів, підвищуючи попит на долар», – пише видання.

Зазначається, що зміцненню долара по відношенню до інших валют, зокрема євро, сприяє політика ФРС, спрямована на боротьбу з найвищою за 40 років інфляцією. Додають негативу на ринку (крім конфлікту в Україні) уповільнення темпів зростання економіки в Європі і локдауни, що продовжуються в Китаї.

Водночас міцний долар викликає занепокоєння американського бізнесу.

«Американські компанії з великим бізнесом за кордоном страждають, оскільки сильний долар знижу вартість їх міжнародних продажів і робить їх менш конкурентними в порівнянні з місцевими конкурентами», – пише видання.

Про падіння доходів через валютний курс вже відзвітували IBM, Netflix, Johnson & Johnson та Philip Morris, зазначає видання. Найближчим часом до них можуть приєднатися Apple та Microsoft.

«Швидкість зміцнення є найгострішою за більш ніж десятиліття», – каже головний фінансовий директор IBM.

Минулого тижня IBM вже попередила, що посилення долара може знизити її доходи в цьому році на $3,5 млрд.

Johnson & Johnson очікує збитки $4 млрд. Philip Morris недоотримала $500 млн у другому кварталі, Netflix – $339 млн у період з квітня по червень. За прогнозами, посилення долара може зберегтися ще кілька кварталів.

Карл Шамотт, головний ринковий стратег фінансово-консалтингової компанії Corpay, прогнозує, що ФРС доведеться посилювати свої «агресивні темпи підвищення курсу в міру охолодження економіки США». А долар ще не досяг свого піка, оскільки цікавість інвесторів до американської валюти зберігається.

Нагадаємо, напередодні гривня «просіла». Як повідомлялося, курс євро практично зрівнявся з доларовим: що буде далі з євровалютою.

Як відомо, курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.