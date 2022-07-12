Гривня «просіла»: курс валют на сьогодні

Долар та євро злетіли у ціні

Курс гривні до долара та євро сьогодні, 12 липня, ослаб.

На чорному ринку купівля долара 12 липня в середньому по 37,10 грн, продаж – 37,60 грн.

Купують євро в обмінниках у вівторок у середньому по 37,20, продають – за 37.60 грн.

11 липня середні курси валют в касах банків був такими:

долар США – 35,8-36,61 грн (курс на 8 липня – 35,4-36,1 грн);

євро – 36,2-37,3 грн (курс на 8 липня – 35,9-36,95 грн).

Нагадаємо, курс євро практично зрівнявся з доларовим: що буде далі з євровалютою.

Тим часом інфляція нарощує темп: найвища за шість років.

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