Курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму

Експерти прогнозують, що падіння європейської валюти продовжиться

Курс євро до долара упав до мінімуму за останні 20 років і продовжує рухатися до паритету (рівності) з доларом. Цей тиждень став найгіршим за чотири місяці для європейської валюти. Про це повідомляє агентство Reuters.

Цього тижня євро впав на 3,2% щодо долара, оскільки інвестори побоюються, що енергетична криза, викликана невизначеністю щодо поставок газу з Росії, може схилити континент до рецесії. Падіння євро допомогло підняти індекс долара США до максимуму за два десятиліття. У п'ятницю долар виріс на 0,5%.

У п'ятницю, 8 липня, ціна євро опустилася до $1,02.

«Зростання цін на газ в ЄС і ознаки нормування енергоресурсів в Німеччині підкреслюють екзистенціальні ризики для економіки єврозони», – сказав глава відділу валютної стратегії G10 в CIBC Джеремі Стретч.

Експерт додав, що зниження євро до паритету «виглядає все більш імовірним».

Як відомо, Євро був введений в обіг у 1999 році. Три роки євро був у безготівковому вигляді, і лише з 1 січня 2002 року в обіг була введена готівка євро. Перший курс євро до американського долара був встановлений 4 січня 1999 року: $1,1789.

Мінімальний курс євро до долара було зафіксовано 26 жовтня 2000 року – $0,8252, а максимальний – 15 липня 2008 року – $1,6037.

Дешевше за долар євро був з січня 2000 до початку грудня 2002 року, тобто 20 років тому.

У 2021 році Штати оголосили про цикл підвищення процентної ставки ФРС США для боротьби з інфляцією. Долар почав стрімко зміцнюватися до всіх інших валют, включно з євро. А у 2022 році до європейських проблем додалася ще й війна в Україні. Тільки за останні пів року євро подешевшав з $1,14 до $1,01. Експерти прогнозують, що падіння європейської валюти продовжиться.

Нагадаємо, раніше у МВС заявили, що наразі світова економіка перебуває у найгіршому стані за десятки років – з часів Другої світової війни. Серед причин такого стану економіки вказано війну Росії проти України, пандемію коронавірусу та загрозу зміни клімату через глобальне потепління. В результаті, у всьому світі зростає інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

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