Скільки вартує долар в обмінниках та на чорному ринку (фото)

21 липня Нацбанк підвищив офіційний обмінний курс долара до 36,57 грн

Долар у столичних обмінниках 22 липня становить трохи менше ніж 40 грн. Як повідомляють кореспонденти «Главкома», $1 пропонують за 38,50-39 грн. Курс євро закріпився на рівні 39,50 грн.

За даними сайту Мінфін, середній курс долара в банках на 09:00: купівля – 37,00 грн/долар, продаж – 38,10 грн/долар. Середній курс євро: купівля – 37,60 грн/євро, продаж – 38,60 грн/євро.

Чорний ринок. Середній курс долара у приватних осіб: купівля – 38,10 грн/долар, продаж – 39,17 грн/долар. Середній курс євро: купівля – 38,25 грн/євро, продаж – 39,50 грн/євро.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановив Національний банк України, – 36,5686, євро – 37,2689.

Нагадаємо, підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.