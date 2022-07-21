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  4. Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)
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    Економіка

    Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)

    Кореспонденти &laquo;Главкома&raquo; перевірили, скільки вартує валюта у столичних обмінниках - Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)
    Кореспонденти «Главкома» перевірили, скільки вартує валюта у столичних обмінниках
    фото: glavcom.ua

    Валютний ринок миттєво відреагував на рішення Нацбанку

    Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар. Обмінники миттєво відреагували на новий курс, повідомляють кореспонденти «Главкома».

    Наразі середній курс долара в обмінниках Києва перетнув позначку в 39 грн за $1. Деякі обмінні пункти вже продають долар за 40 грн.

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    Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)
    Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)
    Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)
    Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)
    Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)

    Напередодні, 20 липня, придбати один долар можна було за 37,20 гривні. В обмінниках курс євро сьогодні коливається від 38 грн до 40 грн.

    За даними сайту Мінфін, середній курс долара в банках на 13:00: купівля – 38,00 грн/долар, продаж – 39,10 грн/долар. Середній курс євро: купівля – 38,20 грн/євро, продаж – 39,80 грн/євро.

    Чорний ринок. Середній курс долара у приватних осіб: купівля – 37,50 грн/долар, продаж – 39,00 грн/долар. Середній курс євро: купівля – 37,70 грн/євро, продаж – 39,50 грн/євро.

    Нагадаємо, підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

    Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

    Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.

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    Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)