Долар по 40 грн. Як відреагували обмінники на офіційний курс (фото)

Валютний ринок миттєво відреагував на рішення Нацбанку

Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар. Обмінники миттєво відреагували на новий курс, повідомляють кореспонденти «Главкома».

Наразі середній курс долара в обмінниках Києва перетнув позначку в 39 грн за $1. Деякі обмінні пункти вже продають долар за 40 грн.

Напередодні, 20 липня, придбати один долар можна було за 37,20 гривні. В обмінниках курс євро сьогодні коливається від 38 грн до 40 грн.

За даними сайту Мінфін, середній курс долара в банках на 13:00: купівля – 38,00 грн/долар, продаж – 39,10 грн/долар. Середній курс євро: купівля – 38,20 грн/євро, продаж – 39,80 грн/євро.

Чорний ринок. Середній курс долара у приватних осіб: купівля – 37,50 грн/долар, продаж – 39,00 грн/долар. Середній курс євро: купівля – 37,70 грн/євро, продаж – 39,50 грн/євро.

Нагадаємо, підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.