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    Сім'я з Кропивницького заплатить 350 тисяч гривень за втручання у систему газопостачання

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    Через самовільне втручання в систему без газу лишилося майже пiвтори тисячi споживачів - Сім'я з Кропивницького заплатить 350 тисяч гривень за втручання у систему газопостачання
    Через самовільне втручання в систему без газу лишилося майже пiвтори тисячi споживачів
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік вирішив самовільно встановити газовий котел-колонку на попереднє місце розташування

    У Кропивницькому мешканець одного із будинків самовiльно втрутився в систему газопостачання, внаслідок цього без газу лишилося майже пiвтори тисячi абонентiв, про це інформує «Кiровоградгаз».

    Як встановили фахівці, мешканець будинку по вул. Бєляєва 13, корпус 2, самовільно встановлював газовий котел-колонку на попереднє мiсце розташування пiсля ремонту у квартирі. Як наслiдок, без газу залишилось 19 багатоповерхових житлових будинкiв (1449 абонентiв). Вода заповнила близько 1,5 км розподiльчих газопроводiв та газопроводiв-вводiв.

    Лiквiдовували аварiйну ситуацiю робітники служби ВАТ «Кiровоградгаз» з 1 вересня по 8 вересня.

    Вартiсть робiт з лiквiдацiї аварiйної ситуацiї склала близько 350 тисяч гривень. Їх стягнуть з сім'ї, яка самовільно втрутилася у систему газопостачання.

    Як повідляли раніше, на Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу. Таким чином, буковинці вимагали у представників місцевої влади відновити газопостачання.

    До слова, майже 100 тис. полтавців залишилися без гарячої води через борги «Полтаватеплоенерго».

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    Теги: штраф Кропивницький
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    Сім'я з Кропивницького заплатить 350 тисяч гривень за втручання у систему газопостачання