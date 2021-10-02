Сім'я з Кропивницького заплатить 350 тисяч гривень за втручання у систему газопостачання

Через самовільне втручання в систему без газу лишилося майже пiвтори тисячi споживачів

Чоловік вирішив самовільно встановити газовий котел-колонку на попереднє місце розташування

У Кропивницькому мешканець одного із будинків самовiльно втрутився в систему газопостачання, внаслідок цього без газу лишилося майже пiвтори тисячi абонентiв, про це інформує «Кiровоградгаз».

Як встановили фахівці, мешканець будинку по вул. Бєляєва 13, корпус 2, самовільно встановлював газовий котел-колонку на попереднє мiсце розташування пiсля ремонту у квартирі. Як наслiдок, без газу залишилось 19 багатоповерхових житлових будинкiв (1449 абонентiв). Вода заповнила близько 1,5 км розподiльчих газопроводiв та газопроводiв-вводiв.

Лiквiдовували аварiйну ситуацiю робітники служби ВАТ «Кiровоградгаз» з 1 вересня по 8 вересня.

Вартiсть робiт з лiквiдацiї аварiйної ситуацiї склала близько 350 тисяч гривень. Їх стягнуть з сім'ї, яка самовільно втрутилася у систему газопостачання.

Як повідляли раніше, на Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу. Таким чином, буковинці вимагали у представників місцевої влади відновити газопостачання.

До слова, майже 100 тис. полтавців залишилися без гарячої води через борги «Полтаватеплоенерго».



