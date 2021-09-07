Майже 100 тис. полтавців залишилися без гарячої води через борги «Полтаватеплоенерго»

Криза сталася через необґрунтовані тарифи на енергоносії

95 тис. мешканців міст Полтава та Карлівка Полтавської області залишилися без гарячої води. Про це «Главкому» розповів голова пресслужби Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства (ПОКВТГ) Полтаватеплоенерго Олександр Циганок.

Він повідомив, що протягом 6 вересня через заборгованість підприємства перед місцевим АТ «Полтавагаз», останнє вимкнуло газопостачання 5 котелень «Полтаватеплоенерго». Через це 95 тис. споживачів залишилися без гарячої води, а також під безпосередньою загрозою не отримати послугу опалювання помешкань у майбутньому опалювальному сезоні.

Циганок зазначив, що причина виникнення боргів «Полтаватеплоенерго» перед «Полтавагазом» у невідповідності актуальних тарифів на газопостачання та транспортування енергоносія для підприємства із офіційно затвердженими, які не змінювалися з 2019 року. Через неї підприємство отримувало збитки та накопичило заборгованість на суму 55 млн грн.

«На сьогодні у підприємства немає таких коштів», – підкреслив керівник пресслужби Полтаваенерго.

Він додав, що кризова ситуація потребує уваги органів влади. Тому 6 вересня її розглядали у Полтавській ОДА. У результаті, за попередніми даними, вдалося знайти спосіб врегулювати питання із постачанням енергоносія, щоб споживачі отримали належну послугу. Однак саму проблему із заборгованістю не вирішено.

«Є підстави розраховувати, що протягом 7 вересня гаряче водопостачання у Полтаві та Карлівці буде відновлено», – підсумував Циганок.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, уряд підтримує органи місцевого самоврядування, аби розв'язувати питання з заборгованістю підприємств та збереженням суми в платіжках для людей на рівні торішніх.

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