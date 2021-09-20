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    На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу (фото)

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    Буковинці направляються до Чернівців для зустрічі з представниками ПАТ &laquo;Чернівцігаз&raquo; - На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу (фото)
    Буковинці направляються до Чернівців для зустрічі з представниками ПАТ «Чернівцігаз»
    Фото: поліція Чернівецької області

    Наразі рух автомобілів уже відновлений

    Мешканці села Коритне перекрили дорогу і не пропускали автомобілі. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Чернівецької області.

    «Сьогодні вранці, 20 вересня, жителі Вижницького району частково перекрили рух автодорогою H-10 біля перехрестя у селі Дубівці Чернівецького району. Таким чином, буковинці вимагають у представників місцевої влади відновити газопостачання у будинках села Коритне Банилівської сільської громади», – йдеться у повідомленні.

    Протестувальники заявили, що в них немає газопостачання вже понад три місяці.

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    На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу (фото)
    На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу (фото)
    На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу (фото)
    На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу (фото)

    Наразі рух автомобілів уже відновлений. Буковинці направляються до Чернівців для зустрічі з представниками ПАТ «Чернівцігаз» для вирішення відновлення газопостачання у селі Коритне.

    Нагадаємо, газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії», встановила тариф на газ для своїх клієнтів у вересні 2021 року на рівні 12 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).

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    Теги: борг газ тарифи Нафтогаз України ціни Чернівецька область
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    На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу: три місяці немає газу (фото)