Зниження податків допоможе бізнесу пережити період кризи, – нардеп

«Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період», – Железняк

Ми маємо допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи і розширити програми підтримки та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

«Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн, які ви можете побачити – і в Європі, і в Азії, і на інших континентах, в Америці зокрема», – сказав Железняк.

За його словами, фракція «Голос» зареєструвала низку законопроектів щодо збільшення підтримки для бізнесу та закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.

«Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період», – наголосив Железняк.

Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада повинна надати їм таку можливість на рівні закону.

«Дати можливість зробити місцевим органам влади додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, знову є таки – ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення», – сказав Железняк.

Раніше інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, адже інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.