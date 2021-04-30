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    Економіка та фінанси

    Зниження податків допоможе бізнесу пережити період кризи, – нардеп

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    Зниження податків допоможе бізнесу пережити період кризи, – нардеп

    «Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період», – Железняк

    Ми маємо допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи і розширити програми підтримки та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

    «Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн, які ви можете побачити – і в Європі, і в Азії, і на інших континентах, в Америці зокрема», – сказав Железняк.

    За його словами, фракція «Голос» зареєструвала низку законопроектів щодо збільшення підтримки для бізнесу та закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.

    «Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період», – наголосив Железняк.

    Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада повинна надати їм таку можливість на рівні закону.

    «Дати можливість зробити місцевим органам влади додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, знову є таки – ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення», – сказав Железняк.

    Раніше інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

    Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, адже інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

    Теги: податки депутат бізнес пільги Ярослав Железняк
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