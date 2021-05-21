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    Економіка та фінанси

    «Ситуація катастрофічна». Ексміністр Розенко розповів, чого очікувати пенсіонерам

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    Ексміністр Розенко розповів, чого очікувати пенсіонерам - «Ситуація катастрофічна». Ексміністр Розенко розповів, чого очікувати пенсіонерам
    Ексміністр Розенко розповів, чого очікувати пенсіонерам
    Фото: Главком

    Розенко вважає, що йде повне руйнування фінансової системи Пенсійного фонду через нефаховість

    Сьогодні дефіцит бюджету Пенсійного фонду, що закладений у державний бюджет України, становить близько 200 млрд грн – це антирекорд за всю історію його існування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.

    «При нас дефіцит ПФ коливався на рівні 150 млрд грн, а зараз він зріс фактично на 40 % – і це ж ще не все. За перший квартал ПФ не добрав 8 млрд грн. А якщо ще і врахувати, що торік ПФ не добрав 14 млрд грн і він узяв позику в держказначействі – до речі, перший раз за останні сім років», – розповів Розенко.

    За його словами, йде повне руйнування фінансової системи Пенсійного фонду через нефаховість.

    «Некваліфікованість уряду призводить до катастрофи, пов'язаної з тим, що сьогодні в уряді немає ресурсів для підвищення пенсій нашим громадянам. І тому переносяться пенсійні програми, підвищення пенсій для людей старше 70 років. Спочатку на початку року обіцяли, потім з 1 липня обіцяли, а зараз уже сказали, що з 1 жовтня. Ситуація катастрофічна, життя пенсіонерів стає все гіршим і жодного просвітління не видно», – підсумував Розенко.

    Раніше глава Мінсоцполітики розповіла про плани підвищити пенсії.

    «Із 1 липня на 100 гривень, тобто ми даємо щомісячну доплату до пенсій тим людям, які не підпадали під індексацію в 2019-2020 роках. Так прописано в законодавстві, реформа 2017 року. Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень», – розповіла глава Мінсоцполітики.

    Як повідомлялося, пенсії можуть урізати на 50%: хто ризикує втратити частину виплати.

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    Теги: Павло Розенко пенсіонери реформа бюджет пенсія
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    «Ситуація катастрофічна». Ексміністр Розенко розповів, чого очікувати пенсіонерам