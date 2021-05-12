Пенсії можуть урізати на 50%: хто ризикує втратити частину виплати

«Найбільш поширена причина списання – це переплати пенсії з вини пенсіонера»

В Україні є ціла низка причин, чому в пенсіонера можуть забрати до 50% виплати. Як відзначають у Пенсійному фонді, найчастіше це відбувається через переплату виплати.

Так, причини вказано в ст. 50 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Підставою для стягнення частини пенсії можуть бути:

судові рішення, постанови і вироки (з майнових стягнень),

виконавчі написи нотаріусів,

інші рішення і постанови, виконання яких проводиться аналогічно виконанню судових рішень.

Простіше кажучи, якщо пенсіонер вчасно не сплатив аліменти, штраф за порушення правил дорожнього руху, виконавчі збори, витрати на судочинство, кредитні зобов'язання тощо, то Пенсійний фонд на підставі рішення виконавчої служби або приватного виконавця буде списувати заборгованість по пенсії до повного її погашення.

«Найбільш поширена причина списання – це переплати пенсії з вини пенсіонера», – говорить заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Любов Бричок.

Ідеться про випадки, коли людина втрачає право на пенсію або її частину, але не інформує про це пенсійні органи, тому їй продовжують нараховувати пенсію.

Коли це може статися? – Таких випадків кілька. Один із них – працевлаштування пенсіонера. Водночас значення має не розмір заробітної плати, а сам факт зайнятості. Адже, якщо пенсіонер працює, це впливає на його право отримувати доплати, надбавки, підвищення, а також перерахунки доплат до пенсії у разі зміни прожиткового мінімуму. Саме тому пенсійні виплати пенсіонеру, який працює або займається підприємницькою діяльністю, будуть іншими.

«Зараз для пенсіонера, що працює, немає особливого порядку виплат, що впливало б на зменшення розміру пенсії. Водночас у законі залишилася норма, згідно з якою працюючим пенсіонерам перерахунки доплати до мінімального розміру пенсії та за понаднормовий стаж, що пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму, що не проводяться. Вони проводяться тільки після того, як людина звільниться з роботи», – пояснює Любов Бричок.

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Джерело: Обозреватель