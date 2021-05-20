На субсидії додатково претендуватимуть ще 1,5–2 млн сімей – ексміністр Розенко

Ціна на газ тепер у 2,5 раза більша, ніж була торік

Через те, що рівень оплати за газ і житлово-комунальні послуги суттєво зріс, сьогодні будуть претендувати на державну підтримку крім 3 млн домогосподарств, що вже отримують субсидії, ще плюс 1,5-2 млн сімей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.

Розенко підкреслив, що ціна на газ тепер у 2,5 раза більша, ніж була в цей час минулого року, тому ще більше людей змушені будуть звернутися за субсидією.

Розенко додав, що влада прожене десь близько 5 млн осіб через нову процедуру оформлення субсидій, тобто змусить все оформити заново.

«Цинізм нинішньої ситуації полягає в тому, що з одного боку влада нам розказує, що треба берегти себе від коронавірусу, уникати скупчення людей, а з іншого боку заганяє мільйони людей у черги в управліннях соціального захисту на переоформлення субсидій», – сказав Розенко.

Він додав, що є всі необхідні реєстри й дані про людей у Пенсійному фонді, Державній фіскальній службі та інших державних органах. «Для чого гнати людей в управління соцзахисту, якщо можна все зробити в автоматичному режимі?», – запитує він.

Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що третина людей автоматично втратить субсидії. За словами Реви, в наступний опалювальний сезон субсидії отримає не більше двох мільйонів домогосподарств.

Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.

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