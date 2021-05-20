Київ посилює протидію масовій реєстрації осіб за однією адресою

Органи КМДА здійснюють моніторинг адрес, де зареєстрована неадекватно велика кількість осіб

Київська міська державна адміністрація посилює заходи з протидії масовій реєстрації фізичних осіб за однією адресою. Про це йшлося на спільній нараді, яка відбулася під головуванням заступника голови КМДА Костянтина Усова.

У нараді взяли участь представники Головного управління СБУ в Києві та Київській області, Державної міграційної служби, Департаменту з питань реєстрації КМДА та комунальних підприємств «Центр комунального сервісу» та «Київкомунсервіс».

«Масова реєстрація осіб за однією адресою створює додаткове навантаження на місцевий бюджет, а також призводить до неможливості контролю за реальним місцем проживання іноземців та громадян України, серед яких можуть бути особи, причетні до протиправної діяльності», – зазначив Усов.

За словами директорки Департаменту з питань реєстрації Оксани Єкасьової, такі дії проводяться для легалізації перебування в Києві іноземців, влаштування дитини до школи та дитячого садочка, офіційного працевлаштування у столиці, отримання пільг та інших соціальних вигід (наприклад, картки киянина), маніпулювання голосами на виборах, пільгового лікування у медичних закладах, оформлення водійського посвідчення, робочих віз до європейських країн, оформлення приватного бізнесу або для участі у судовому процесі.

«Відповідні органи КМДА здійснюють моніторинг адрес, де зареєстрована неадекватно велика кількість осіб, у всіх районах столиці через інформаційну систему «Реєстр територіальної громади Києва». Ці адреси направлено до Державної податкової служби та Служби безпеки України у м. Києві. Крім того, інформаційні повідомлення щодо ризиків використання адрес масової реєстрації розміщено у Центрах надання адміністративних послуг. Також щоквартально до Державної міграційної служби надходять списки квартир, куди масово подаються на реєстрацію іноземні громадяни», – сказала Єкасьова.

Утім Департамент з питань реєстрації щоденно отримує десятки звернень щодо масових заселень за однією адресою. Тому під час наради вирішили посилити заходи з протидії цьому явищу. Зокрема, учасники наради вирішили звернутися до суду щодо власників такого житла з тим, щоб змусити їх додатково сплачувати за вивезення сміття. Також інформацію щодо квартир буде надано до Департаменту освіти КМДА.

Крім того, Департамент реєстрації планує звернутися до Державної податкової служби з проханням перевірити власників житла-ФОПів: чи збігається їхня діяльність, за якою вони сплачують податки, з фактичною.

«У Києві ідентифіковано близько 100 адрес, які використовують винятково для того, щоб легалізувати іноземців у нашій державі. Щоб захистити киян та припинити цей бізнес, ми будемо вирішувати проблему комплексно, в координації із податковою службою, Службою безпеки України, Державною міграційною службою, Департаментом освіти і науки КМДА та комунальними службами», – наголосив Усов.