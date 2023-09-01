Скільки коштує купити дрова у 2023 році

Ціни різняться, залежно від області, а також від того, колоті чи неколоті дрова

Українців неодноразово попереджали про те, що опалювальний сезон в цьому році буде складним, і багато хто готується вже зараз. Минулої осені в Україні стартувала робота сайту «ДроваЄ», де є можливість придбати деревину різних порід.

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Робота сайту максимально зручна для людей - необхідно лише вибрати локацію, лісгосп, породу дров, обсяг і вказати адресу доставки. Кожна порода дерева по-різному підходить для опалення:

Перша категорія – дуб, бук, граб та інша деревина твердої породи. Універсальні та мають найкраще теплоутворення.

Друга категорія – ялина, сосна, вільха. Швидко розгоряються, але теплоутворення та час горіння трохи нижчі.

Третя категорія – осика, верба, тополя. Підійдуть лише для невеликих приміщень, швидко горять, а тополя виділяє чимало диму, тому для каміна не годиться.

Ціни на дрова відрізняються, і в Києві з областю кубічний метр обійдеться покупцю в такі суми:

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Перша категорія – від 1319 грн (неколоті дрова).

Друга категорія – від 832 грн.

Третя категорія – від 716 грн.

Варто враховувати, що за рубку деревини доведеться додатково розщедритися або зробити це самому. Якщо немає бажання витрачати час, можна придбати вже колоті дрова, але ціни дуже відрізняються від неколотих:

Перша категорія – від 3146 грн.

Друга категорія – від 2639 грн.

Варто зазначити, що кожен українець має право замовити 15 метрів квадратних дров за рік. Неколоті дрова йдуть колодами довжиною від 1 до 1,9 м, а товщина варіюється від 2 см і вище. Щодо колотих, то їх пакують у кліті або на піддони, які, залежно від постачальника, вміщують від 1,25 до 2 м³.

Нагадаємо, готуючись до наступного опалювального сезону державна компанія «Нафтогаз України» вже накопичила у підземних схловищах газу (ПСГ) 14 млрд кубометрів блакитного палива. Наразі компанія перебуває на шляху до значного перевищення мети в накопиченні 14,7 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону.