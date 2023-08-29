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«Нафтогаз» вже накопичив у сховищах 14 млрд куб. м газу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз» вже накопичив у сховищах 14 млрд куб. м газу
«Нафтогаз» перебуває на шляху до значного перевищення мети в накопиченні 14,7 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону
фото з відкритих джерел

У 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком

Готуючись до наступного опалювального сезону державна компанія «Нафтогаз України» вже накопичила у підземних схловищах газу (ПСГ) 14 млрд кубометрів блакитного палива.

Про це в інтерв'ю Kyiv Independent заявив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«У нас є 14 млрд кубометрів. З таким обсягом ми можемо навіть увійти в зиму», – сказав він.

Зазначається, що наразі «Нафтогаз» перебуває на шляху до значного перевищення мети в накопиченні 14,7 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону.

Також видання наголошує, що поточні темпи закачки газу вже випереджають минулорічні. Того року «Нафтогазу» вдалося накопичити 14 млрд кубометрів лише в жовтні.

Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.  

Теги: Нафтогаз України Олексій Чернишов

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