«Нафтогаз» вже накопичив у сховищах 14 млрд куб. м газу
У 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком
Готуючись до наступного опалювального сезону державна компанія «Нафтогаз України» вже накопичила у підземних схловищах газу (ПСГ) 14 млрд кубометрів блакитного палива.
Про це в інтерв'ю Kyiv Independent заявив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
«У нас є 14 млрд кубометрів. З таким обсягом ми можемо навіть увійти в зиму», – сказав він.
Зазначається, що наразі «Нафтогаз» перебуває на шляху до значного перевищення мети в накопиченні 14,7 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону.
Також видання наголошує, що поточні темпи закачки газу вже випереджають минулорічні. Того року «Нафтогазу» вдалося накопичити 14 млрд кубометрів лише в жовтні.
Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.
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