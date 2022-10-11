Необхідно економити електрику. Президент пояснив, яка мета держави

Багато населених пунктів в Україні залишилися без світла

Зеленський розповів про ефект від вимкнутих електрочайників і прасок

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям необхідно економити електрику. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський розповів, що завдяки тому, що українці вчора дослухалися й обмежили споживання електрики у пікові години, вдалося зберегти десяту частину енергії в країні.

«Дякую всім українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17-ї до 22-ї. Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти у середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше», – заявив президент.

Зеленський назвав мету – берегти чверть електрики у пікові години.

«Сьогодні і найближчим часом варто це робити. Будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат у межах всієї нашої країни», –підкреслив глава держави.

Нагадаємо, рашисти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Також, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.